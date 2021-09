Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na PR-323, em Paiçandu, na região metropolitana de Maringá, no Norte do Paraná, na manhã desta terça-feira, 7. A vítima tinha 21 anos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atenderam a ocorrência.

Aos socorristas, o motorista do carro envolvido no acidente, um Celta, relatou que viu a vítima pular a contenção da rodovia e saltar em cima do veículo. Segundo ele, não foi possível frear antes de atingi-la.

A jovem sofreu ferimentos graves e morreu no local. O motorista do carro também se feriu, mas teve apenas escoriações na face, foi atendido pelo Samu no local e liberado para ir para casa.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

O trânsito na PR-323 chegou a ser desviado, mas não houve interdição da rodovia ou congestionamento.

O GMC Online