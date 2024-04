A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 80 kg de droga (Skunk) dentro de um veículo nesta quarta-feira (10). A equipe teria ido atender um acidente na Serra da Esperança, em Guarapuava, na região central do Paraná. A droga foi encontrada após o atendimento das vítimas.

Segundo a PRF, o acidente foi do tipo colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR 277, no KM 307. O motorista do carro, de 38 anos, e o passageiro, ainda não identificado, tiveram ferimentos graves. O condutor do caminhão, de 40 anos, saiu ileso.

A rodovia precisou ser interditada para a remoção dos veículos envolvidos no sinistro. Os 80 kg de droga estavam escondidos no porta-malas do carro e foram encaminhados para a Polícia Civil (PC) de Guarapuava.