O suspeito de atirar contra Bruno Junior, que morreu baleado ao olhar pelo muro após ouvir disparos, foi preso nesta quarta-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil (PC) de Apucarana, o suspeito esteve na delegacia com o advogado na tarde de segunda-feira (11). O homem não foi preso na ocasião por não estar mais em flagrante.

Bruno teria sido baleado no rosto enquanto participava de uma confraternização na noite de sábado (09). Segundo testemunhas, todos escutaram disparos e a vítima olhou pelo muro para descobrir de onde vinha o som. O caso ocorreu no distrito de Pirapó, em Apucarana, no norte do Paraná.

Ao ser acionada, a Polícia Militar (PM) realizou buscas pelo suspeito de atirar, porém o homem já havia fugido do local. Agora, ele responderá pelo crime de homicídio qualificado.