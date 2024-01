A Polícia Científica do Paraná publicou nesta segunda-feira (22) o edital do concurso público para o preenchimento de 30 vagas no cargo de perito oficial criminal. As cargas horárias variam de 20 horas (quatro vagas) a 40 horas por semana (26 vagas) e a remuneração entre R$ 14.761,55 e R$ 21.087,93. Os aprovados vão fazer parte do Quadro Próprio dos Peritos Oficiais (QPPO).

A exigência mínima é formação de nível superior, com descrição das formações específicas no edital, mas entre elas estão Medicina, Farmácia, Psicologia, Odontologia, Medicina Veterinária e Biologia. São 13 áreas distintas, que devem ser escolhidas pelos candidatos no momento da inscrição, e que direcionará a atuação deles na instituição. As vagas serão distribuídas em todo o Paraná.

Entre as atribuições gerais do cargo estão operação de equipamentos, exames de corpo de delito, de vestígios, evidências, locais de crime, laboratórios, documentos, pessoas vivas, cadáveres, ossadas, armas de fogo, munições, explosivos, material bélico, produtos perigosos, instrumentos de crime e todas as demais atividades administrativas, técnico-científicas e operacionais necessárias à instrução processual e à preservação da cadeia de custódia dos vestígios. Os aprovados também vão realizar procedimentos de interesse policial científico e de segurança pública.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 12 de abril, nas cidades de Curitiba, Londrina e Cascavel. O certame contará, também, com as seguintes etapas: teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, investigação social, inspeção de saúde e prova de títulos.

Há reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência, nos termos das leis. As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br – de 05 de fevereiro até 05 de março de 2024, com o valor da inscrição de R$ 240,00. O certame também promoverá a formação de cadastro de reserva.

“O concurso é muito importante para a Polícia Científica porque vai selecionar candidatos para reforçar as atividades exercidas pelo órgão. Além disso, atende a renovação do quadro e permite que novos conhecimentos sejam agregados para a segurança pública”, explicou o presidente da Comissão de Concurso, Ciro Pimenta.

“O concurso público é essencial para o órgão, pois é um instrumento de seleção e contratação que possibilita à Polícia Científica aumentar seu efetivo, podendo, assim, responder de maneira ainda mais eficaz às demandas da população do Paraná”, afirmou Cezar Voss, chefe do Grupo Auxiliar de Recursos Humanos da PCP.