Na manhã desta sexta-feira (28), agentes da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho cumpriram mandado de prisão civil contra um homem de 38 anos, residente na Vila Scylla. A ação ocorreu por volta das 9h, quando os policiais localizaram o indivíduo em sua residência na Rua Piauí.

O mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande (MS), determinou a prisão civil do homem pelo prazo de 30 dias. O documento judicial, assinado pela magistrada Larissa Castilho da Silva Farias em fevereiro deste ano, foi emitido no âmbito de um processo de natureza civil.

Segundo consta no mandado, o homem poderia evitar a detenção caso apresentasse recibos de pagamento das parcelas em débito ou valor suficiente para extinguir a obrigação no momento da prisão. Após a detenção, o indivíduo foi encaminhado primeiramente ao Pronto Socorro local para avaliação médica e, em seguida, à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“Este é um exemplo claro de que a Polícia Civil está empenhada em cumprir todas as determinações judiciais, independentemente de sua natureza. A eficiência da equipe policial foi fundamental para a localização e prisão do indivíduo”, declarou o delegado-adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho.

A operação foi liderada pelo agente de polícia judiciária Scylla Cesar Peixoto Neto, que coordenou a ação sem intercorrências. Os policiais utilizaram meios de transporte adequados para conduzir o detido às instalações médicas e, posteriormente, à unidade prisional.

A Polícia Civil do Paraná reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime e no cumprimento de mandados judiciais. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente à 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho pelo número (43) 3511-0600. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.