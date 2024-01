A Polícia Civil interrogou, na quarta-feira (10), a mulher apontada como companheira do sitiante de Wenceslau Braz, Roque Bronqueti, encontrado morto no Rio Tibagi, em Jataizinho, no último sábado (6). A princípio, ela é tratada como. testemunha do caso.

De acordo com o apurado até o momento, a mulher estaria em Pinhalão, na casa de familiares, nestes últimos dias. Seu paradeiro era desconhecido e sua participação no caso era uma incógnita, sendo tratada como suspeita de participação no crime e também como possível vítima.

Após ser interrogada pela Polícia Civil, ela foi liberada. Outra eventual testemunha também foi ouvida e igualmente liberada.

De acordo com a Polícia Civil, detalhes não serão divulgados até que as investigações avancem, justamente para não atrapalhar o andamento dos trabalhos.

O caso

O corpo de Roque Bronqueti foi encontrado no Rio Tibagi, em Jataizinho, no último sábado (6). Ele estava com as mãos e os pés amarrados e tudo indica que morreu por afogamento.

Nesta semana, a caminhonete da vítima, uma Nissan Frontier, foi localizada em Londrina, junto com outros pertences roubados da casa do sitiante, em Wenceslau Braz. Três mulheres que estavam no imóvel onde o veículo foi localizado foram ouvidas pela polícia e posteriormente liberadas.

O caso é tratado, até o momento, como latrocínio, que é roubo seguido de morte.