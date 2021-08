Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 20h30min na data (21/08) a equipe da polícia militar em diligências sobre um determinado casal, traficando drogas na Rua Otaviano Tonet no bairro Vila Rosa na cidade de Jacarezinho-PR.

Os policias miliares da Agência de Inteligência/2º BPM, em monitoramento do local, constataram uma grande movimentação de usuários no local citado acima, sendo, então, juntamente com equipe ROTAM e CANIL realizada a abordagem.

O indivíduo, algo das diligências, tentou se evadir para dentro da casa, mas foi detido. Ele tentou dispensar dinheiro pela janela da residência. A esposa dele, também alvo das diligências, entregou porções de drogas à equipe policial: *04 porções de “crack” e duas de maconha.*

O indivíduo ainda informou que havia mais dinheiro, balança e drogas escondidas num e pasto e enterrados pelo quintal, indicando o local exato, sendo o material encontrado e apreendido.

O homem, 31 anos, e a mulher, 32 anos, (casal) receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.

*Apreensões:*

✔️ 129 g de maconha;

✔️ 22 g de crack;

✔️ R$5602,00 (cinco mil, seiscentos e dois reais);

✔️ 01 balança de precisão;

✔️ Um celular Samsung J4 apreendido;

✔️ Diversos sacolés apreendidos.