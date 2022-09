Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (Procon-PR) realiza entre esta segunda-feira (5) e o dia 30 de setembro, um mutirão online para renegociação de dívidas. Os interessados poderão participar para negociar com empresas financeiras, bancos, operadoras de telefonia e TV por assinatura, além de Copel e Sanepar.

De acordo o Procon-PR, os clientes interessados precisam acessar o portal consumidor.gov.br e procurar a área de atendimento. Todo o processo é feito no ambiente virtual e após o envio, as empresas responsáveis têm 10 dias para enviar uma resposta com uma contraproposta. A partir desta data, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno.

No momento do cadastro é necessário que o consumidor informe corretamente dados telefônicos e de e-mail.