A Sanepar comemora nesta terça-feira (23) seu 61º aniversário com a marca da inovação. A Companhia vem incorporando em seus processos novas tecnologias a fim de melhorar a eficiência e a qualidade de seus serviços e levar saúde à população. Adotou soluções inéditas no setor de saneamento, fruto de investimentos em estudos e parcerias com instituições de pesquisas e empresas de alta tecnologia no Brasil e em outros países. O tema alcançou tal importância estratégica que justificou a criação recente de uma diretoria específica de inovação e novos negócios.

O desempenho inovador também rendeu à empresa, pela terceira vez consecutiva, o Prêmio Valor Inovação na categoria de infraestrutura. Essa postura inovadora é cada vez mais necessária para a Companhia firmar-se no cenário que se tornou mais competitivo e desafiador a partir do Novo Marco do Saneamento no País. Atualmente, a Companhia já atende 100% dos municípios com água tratada e tem mais de 80% de cobertura de rede de esgoto.

Ser inovadora significa usar a tecnologia a serviço da população. “A inovação só tem sentido se for aplicada no dia a dia e fizer a diferença na vida da população. Isso é o que nos move. Mudamos o foco ao transformar problema em solução. Os resíduos dos nossos processos estão se transformando em produtos, e o que era despesa, em receita acessória”, afirma o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Entre as várias ações, uma das mais ousadas é o projeto que vem sendo desenvolvido pela Sanepar em parceria com a empresa alemã Graforc, que visa a produção de hidrogênio renovável, a partir da plasmólise do biometano, oriundo do tratamento do esgoto. A Sanepar poderá ter a segunda planta do mundo de hidrogênio renovável neste sistema.

Na área de eficientização energética, a Sanepar adotou mudanças significativas que vão reduzir os custos de um dos insumos mais caros do saneamento. A Companhia licitou a contratação de energia elétrica no mercado livre para atender 887 unidades que respondem por 90% do consumo da energia da empresa. Esses contratos significam uma economia estimada de R$ 620 milhões ao longo de cinco anos.

A Sanepar aplicou ainda uma plataforma de inteligência artificial que reduz o consumo de energia numa estação de tratamento de água de Curitiba. Esse sistema monitora fatores como temperatura, picos de consumo, níveis dos reservatórios, para uso da energia em horários mais apropriados.

Outro projeto inovador, visando a redução de perdas de água, foi o uso de tecnologia israelense de satélites para identificação de vazamentos ocultos na rede de distribuição em São José dos Pinhais.

Na área de economia circular, a Sanepar instalou na Estação de Tratamento de Esgoto Atuba Sul, em Curitiba, um sistema de secagem de lodo que utiliza o próprio lodo e o biogás gerados na estação. Nesta mesma estação, está em pesquisa a transformação do biogás em hidrogênio renovável.

No processo de tratamento de esgoto, a Companhia também desenvolve o Programa Paraná Bem Tratado, com recursos do banco alemão KfW que prevê a recuperação energética em sete estações, a partir da produção de biometano. Outra parceria estratégica é com o Parque Tecnológico de Itaipu, que implanta sistemas de esgotamento sanitário sustentáveis em seis ETEs na região Oeste.

Ainda na área do esgotamento, uma parceria com o Instituto IFC do Banco Mundial BID dá andamento ao projeto de implantação de fibra ótica em rede coletora de esgoto, em Curitiba e Londrina.

“Todas essas ações estão nos levando ao caminho que queremos: ser uma empresa moderna, ágil e competitiva no cenário nacional e internacional. Completamos 61 anos reconhecidos como a melhor empresa de saneamento do Brasil e vamos avançar mais. Queremos manter este título”, afirma Stabile.