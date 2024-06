As temperaturas prometem aumentar durante a semana e o tempo deve ficar predominantemente seco em todo o Paraná a partir desta segunda-feira (3). Em Curitiba, a semana começa com mínima de 11ºC e máxima de 22ºC.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), segunda-feira começa com sol na maioria das regiões. Somente nas regiões perto de Santa Catarina pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas. Esquenta bastante no oeste e noroeste, em Foz do Iguaçu máxima chega a 26ºC durante a semana.

Leve precipitação e temperatura diminui em Curitiba

Na terça-feira, um rápido deslocamento de uma frente fria pelo mar favorece a condição de chuva, principalmente no leste paranaense. O tempo fica predominantemente nublado na maioria das regiões do estado.

A capital paranaense terá o dia mais gelado da semana. Além disso, a amplitude térmica será a menor apresentada, com mínima de 10ºC e máxima de 13ºC.

Paraná terá tempo seco em todas as regiões (Foto: Simepar)

Já no resto da semana, tempo volta a ficar estável, com frio pela manhã na região sul e leste. Já no norte e oeste o tempo fica mais agradável. Em Londrina, as temperaturas devem ficar mais altas com mínima de 12ºC e máxima de 26ºC no decorrer dos dias.