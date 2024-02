O Sul do Brasil está em alerta amarelo para uma onda de calor para os próximos dois dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estarão 5ºC acima da média. Também há risco de temporais isolados.

No Rio Grande do Sul, muitas cidades da região oeste vêm registrando máximas de 40ºC durante a tarde. A previsão do instituto Metsul é que a situação se intensifique pelo resto da semana. Para os próximos dias estão previstas tempestades por causa da onda de calor.

Já no Paraná, a quarta-feira (7) também será quente, com máximas previstas em torno de 37ºC. Na região noroeste, entre Loanda e Querência do Norte, estão previstos temporais bem localizados. Em Curitiba, a chance de chuva é baixa, com temperaturas chegando aos 32ºC, conforme o Simepar.

Assim como os estados vizinhos, Santa Catarina também é atingida por uma forte onda de calor. Apesar disso, não há previsão de temporais para o território catarinense, segundo a previsão do ClimaTempo.