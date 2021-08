Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Por volta das 3h20min, na madrugada desta sexta-feira(13), uma farmácia de Jacarezinho, localizada na Avenida Getúlio Vargas sofreu uma tentativa de furto.

De acordo com a PM , o meliante tentou arrombar as portas da drogaria com ferramentas sem sucesso, pois o alarme veio a disparar.

A Equipe da Polícia Militar foi acionada e rapidamente se deslocou em patrulhamento pela redondeza do estabelecimento, localizando o suspeito que foi apreendido em posse de ferramentas e encaminhado para a Delegacia para devidas providências cabíveis.