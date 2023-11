A equipe masculina de voleibol de Jacarezinho ficou entre as oito melhores equipes na fase final dos Jogos Abertos do Estado do Paraná. A trajetória da equipe nas quadras da cidade de Pato Branco foi uma vitória sobre Dois Vizinhos (2×1) e uma derrota para Ivaiporã (0x2).

A competição tem como principal característica reunir diferentes gerações, de jovens de 17 anos a atletas de 70 ou mais. Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, eles contam com o apoio das prefeituras.

Na fase regional a equipe de Jacarezinho jogou na cidade de Ribeirão do Pinhal. Na quadra do Colégio Estadual Hermínia Lupion Jacarezinho venceu as equipes de Bandeirantes (2×0), Joaquim Távora (2×0) e Figueira (2×0). Nas semifinais a equipe venceu Cornélio Procópio por 2×0. E na final bateu Siqueira Campos por 3×0.

Com o título se classificou para a fase macrorregional na cidade de Ivaiporã. Com uma vitória por 2×0 contra Santa Maria do Oeste e uma derrota por 2×0 contra Ibiporã garantiu a vaga na fase final.

