A Força Aérea Brasileira divulgou através do Arquivo Nacional alguns documentos de registros de avistamentos de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) no Paraná, no ano de 2023. Em todo o Brasil, 30 relatos sobre luzes misteriosas e plataformas estranhas foram relatadas na ficha de controle de tráfego para o Comando de Operações Aeroespaciais. A maioria dos casos aconteceu na região Sul do país.

Quatro OVNIs em Curitiba: “1 objeto maior e outros menores”, diz tripulante

De acordo com o documento disponível no site governamental, no dia 6 de fevereiro de 2023, um tripulante de um avião que reliazava a viagem de Confins (MG) para Porto Alegre (RS) relatou um avistamento de quatro OVNIs enquanto sobrevoava Curitiba.

Conforme o depoimento ao controle de tráfego, os objetos emitiam uma forte luz branca, mesmo estando a certa distância da aeronave. Além disso, voavam de forma “aleatória” e mais rápida que o avião.

“1 objeto maior e os outros menores”, descreveu o tripulante. O relatou aconteceu às 16h.

Piloto avista dois objetos voadores enquanto sobrevoa capital paranaense

Também no mês de fevereiro, um piloto de um avião da LATAM Airlines Brasil, relatou na madrugada do dia 19 o avistamento de 2 objetos voadores não identificados (OVNIs) no Paraná. Conforme a ocorrência, o fato aconteceu durante 40 minutos, desde quando a aeronave sobrevoava Curitiba até o local de destino — o Aeroporto de Porto Alegre.

O piloto informou que os objetos tinham uma luz branca e vermelha, e de intensidade que oscilava. “Aproximando e afastando da proa da aeronave”, descreveu a Força Aérea Brasileira.