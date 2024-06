O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), abriu as inscrições para os Jogos Escolares do Paraná Eletrônicos. A competição, apoiada pela Federação do Desporto Escolar, é destinada a alunos da educação básica devidamente matriculados em escolas públicas e particulares do Estado. A inscrição vai até 20 de junho e pode ser feita em oito modalidades: EAFC 24, Clash Royale, Fortnite, Brawl Stars, Free Fire, League of Legends, Valorant e Just Dance, nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

Os campeonatos de Fortnite, LOL e Valorant serão 100% online, enquanto EAFC, Clash Royale e Free Fire serão online em um primeiro momento, mas com finais presenciais, que acontecerão durante as finais dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) em julho e agosto. Apenas o Just Dance será 100% presencial, com inscrições durante o evento.

As finais de 12 a 14 anos ocorrerão em Campo Mourão (13 e 14 de julho) e de 15 a 17 anos em Pato Branco (3 e 4 de agosto). Nos JEPS Eletrônicos de 2023, foram mais de 3,2 mil participantes nas fases online e presenciais de sete modalidades. A novidade deste ano é a estreia do Valorant na competição.

Segundo Márcia Tomadon, coordenadora dos Jogos Escolares, é o quarto ano seguido que os JEPS abraçam os e-games, tendo iniciado na edição de 2021. “É um evento de bastante sucesso, que tem atraído muito a atenção dos alunos e eles já têm procurado as inscrições. Contamos com a grande participação dos estudantes e professores do Paraná para fazer um grande evento”, afirma.

As inscrições podem ser realizadas, por modalidade, na plataforma dos JEPS Eletrônicos