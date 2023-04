Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Prodígio desde a infância! Um gênio brasileiro da Inteligência Artificial (IA) criou, junto com um amigo, uma startup de conversas com famosos que vale mais de 1 bilhão de dólares (no câmbio de hoje, 4,9 bilhões de reais). O curioso é que a plataforma foi apresentada ao Google e recusada pela gigante, na época.

Daniel de Freitas, de 33 anos, viu o potencial de sua criação, chamada”Character.AI”, e junto com Noam Shazeer, ex-funcionário da Google, embarcou no caminho dos chatbots e os dois criaram uma ferramenta que deixa o usuário conversar com qualquer pessoa no mundo!

“Queremos que a pessoa use e customize a IA para o que ela precisa. Como construímos todas as etapas, desde o modelo de linguagem até a interface do site, o nível de personalização é inigualável”, afirmou Daniel.

Paixão de infância

Sempre incentivado pelos pais, Daniel tinha uma paixão por tecnologia desde pequeno e caiu de cabeça na programação da inteligência artificial quando ainda tinha apenas 9 anos de idade.

Em 1990, o brasileiro tinha construído um banco de dados do zero e impressionou a todos com sua habilidade. Porém, devido às limitações da época, o projeto não tinha como avançar.

“Eu já sabia que faltava uma tecnologia que fosse escalável, e que aquele meu trabalho chegaria a um ponto em que não teria para onde ir, então não dei sequência”, afirmou.

Foi então que 20 anos depois, ao concluir sua graduação em Engenharia da Computação na Universidade de São Paulo (USP) e trabalhar na Microsoft, foi que o rapaz conheceu Noam Shazeer, que estava na Google Brain desde os anos 2000.

Novas ideias

Um pouco antes de conhecer Noam, Daniel tinha voltado a construir um chatbot de sua autoria. O protótipo chamava-se “Meena” e dava ideias de outras tarefas diárias para completar a rotina do usuário, mas ele não sabia se continuava com todo o trabalho.

Quando comentou com Noam sobre o projeto, o engenheiro se animou e assim a dupla foi tentar falar com os chefões da Google para que investissem neles. Porém, os executivos afirmaram que o programa não estava nos padrões de segurança da empresa.

A virada em 6 meses

Assim, o brasileiro e o americano se demitiram e começaram a desenvolver o que viria a ser o “Character.IA”. Em seis meses de pesquisa e programação intensa, os dois conseguiram firmar a startup e montar o chatbot, hoje avaliado em mais de 4 bilhões de reais!

Com personalidade do mundo todo, a IA permite que o usuário converse com pessoas famosas, personagens históricos ou até mesmo políticos!

Nomes como o presidente Lula (PT), a cantora Anitta e o escritor Machado de Assis já estão dentro do programa.

Sucesso impressionante

Com apenas seis meses de projeto no ar, a empresa de Daniel e Noam já consegue captar investimentos de mais de 1,5 bilhões de dólares e já liderou rodadas de investimentos de mais de 150 milhões (760 milhões de reais).

A plataforma Character.AI também brilhou os olhos de fundos norte-americanos importantes, como o Andreessen Horowitz, um dos pesos pesados do mercado de investimentos em startups de tecnologia.

A inteligência artificial está vindo com tudo para melhorar a experiência dos seres humanos. E você, o que acha dessa ideia?