Após o site oficial do Orkut ser reativado com uma mensagem do seu fundador prometendo novidade em breve, a extinta rede social do Google se tornou um dos assuntos mais comentados desta quinta-feira (28), gerando memes e comemorações de internautas.

“O Orkut voltar renovado e ainda com os joguinhos é a única salvação para a humanidade”, afirmou um usuário, no Twitter.

“As coisas começaram a dar errado quando o Orkut acabou”, afirmou outro perfil.

‘Vejo vocês em breve’

O engenheiro turco Orkut Buyukkokten afirmou que está construindo algo novo, o que deixa a entender sobre a possível reativação da extinta rede social do Google, que foi criada em 2004 e durou 10 anos. Detalhes não foram informados.

“Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!”.

O anúncio, em inglês e português, foi feito dois dias depois que Elon Musk fechou um acordo para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões.

A compra dividiu a opinião dos usuários e muito deles passaram a pedir a volta do Orkut.

Os usuários não poderão recuperar suas fotos antigas no Orkut. Essa opção era oferecida pelo Google, antigo proprietário da rede social, mas foi desativada há alguns anos.

Sucesso dos anos 2000

No texto, Orkut ainda fala sobre o sucesso da rede social na época, que chegou a conquistar ao longo dos anos mais de 300 milhões de usuários ao redor do mundo.

“Acredito que o orkut.com encontrou uma comunidade porque reuniu tantas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados”.

Ele ainda enfatiza sobre o crescente ódio encontrado nas redes sociais.

“O mundo precisa de bondade agora mais do que nunca. Há tanto ódio online nos dias de hoje, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e distantes entre si. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade, e dediquei minha vida a ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e os belos estranhos que entram em suas vidas”.