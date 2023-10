Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nem Apple, nem Android! O ranking das melhores câmeras de celular foi divulgado e o 1° colocado foi um aparelho que pouca gente tem aqui no Brasil: o chinês Huawei P60 Pro. A pontuação do aparelho foi 156 e desbancou potentes como o Iphone 15 Pro Max e o Oppo Find X6.

O responsável pela lista é o Dxomark, um site internacional especializado em artigos sobre tecnologia. O artigo deles diz que o Huawei P60 Pro se distancia dos outros pela boa reprodução de cores nas fotos, alto desempenho de gravação e abertura variável da lente. Esse é para fotógrafos!

Os critérios para elencar o ranking foram fotografia, efeito bokeh, visualização, ampliação (zoom) e vídeo. Em 2° lugar ficou o novo lançamento da Apple, o Iphone 15 Pro Max. Veja abaixo o top 10 com as melhores câmeras de celular.

O Vencedor

Os fãs da Apple e Samsung não precisam mais brigar. O primeiro lugar ficou com a Huawei!

Com o selo gold, o melhor, o P60 Pro deixou os adversários comendo poeira.

Quando usado em condições de pouca luminosidade, o aparelho também marcou um golaço. 132 pontos!

O Huawei P60 Pro tem 48 megapixels, grava em 4K e tem abertura focal de 1.4. Com isso, é possível conseguir aquele efeito de cinema todo desfocado nas fotos e vídeos. Incrível, não é?

O queridinho

Em segundo lugar, ele, o queridinho do momento, o Iphone 15 Pro Max.

Lançado em setembro pela Apple, o celular marcou 154 pontos, 2 a menos que o primeiro colocado.

Entre os benefícios, a velocidade para bater as fotos, a fidelidade de cor nas imagens e vídeos, além do modo retrato que tira fotos super profissional.

As três câmeras traseiras têm 48 e 12 megapixels, respectivamente. Na frente, o celular é equipado com uma câmera de 12 megapixels com uma profundidade de campo incrível.

Segundo o DxoMark, o Iphone também se destaca pelo excelente desempenho geral da câmera, tela e som.

Top 10

A briga pelos primeiros 10 postos foi acirrada. Apenas 10 pontos distanciaram o primeiro lugar do último.

É certo que qualquer um desses celulares do ranking são ótimas opções para quem busca qualidade na imagem e fidelidade de cor.

O lado negativo é o custo, que costuma ser alto para o mercado brasileiro.

De qualquer maneira, ao comprar um aparelho desse nível, você pode ficar tranquilo que os dias de fotos distorcidas ou com uma péssima qualidade acabaram!

Veja o top 10;