Sabe quando você está em local com outras pessoas e não pode ouvir um áudio no WhatsApp? Ou mesmo quando você está sem paciência, ou tempo, para ouvir longos? Pois é, já tem como transformar os áudios do aplicativo em textos, e de maneira rápida e simples.

O próprio Whatsapp não possui essa função, mas dá para recorrer a ferramentas terceiras gratuitas e fáceis de serem utilizadas.

Veja abaixo as opções de aplicativos que convertem áudios do WhatsApp em texto e também um passo a passo de como usá-las. Ah, a lista inclui apps para Android e iPhone. Confira:

ViraTexto

O serviço ViraTexto desenvolvido pela parceria entre a empresa Take Blip e Stilingue, oferece um chatbot do WhatsApp que funciona como um contato inteligente para realizar transcrições automáticas de áudios.

Com ele, você pode usar o serviço diretamente no WhatsApp para transformar áudios de até 4 minutos em texto, gratuitamente.

Segundo o diretor de pesquisa e inovação da Take Blip Milton Stiilpen, todos os dados recebidos pelo chatbot “são tratados de forma sigilosa e armazenados com segurança”.

Adicione o número (31) 97228-0540 como contato; Então, inicie uma conversa com o bot no WhatsApp; Leia atentamente os termos das transcrições; Em seguida, toque em “Concordo” para prosseguir; Feito isso, basta enviar ou encaminhar áudios para transcrevê-los.

Transcriber

O aplicativo Transcriber para WhatsApp (Android) é um dos melhores serviços disponíveis para a transcrição de mensagens de áudio em texto:

No Android:

Abra uma conversa no WhatsApp; Marque uma mensagem de áudio; Em seguida, toque nos “Três pontinhos”; Selecione a opção “Compartilhar”; Então, procure o app na lista e selecione-o; Marque a opção “Transcrever” e toque em “OK”; Feito isso, é só esperar o app realizar a conversão.

No Iphone:

Acesse uma conversa no WhatsApp; Marque uma mensagem de áudio; Em seguida, selecione “Encaminhar”; Depois, toque em “Compartilhar” no canto inferior direito; Então procure o app na lista disponível; Selecione o idioma de transcrição, e toque em “Transcribe”; Feito isso, a transcrição do áudio será exibida logo abaixo.

Voiceguru

O Voiceguru também usa inteligência artificial para conversão de áudios em textos e suporta mais de 120 idiomas, incluindo o português.

O processo é feito de forma automática e, segundo o Voiceguru, ninguém escuta ou manipula qualquer áudio.

O aplicativo está disponível em Android e iPhone com download gratuito e opções de assinaturas. Segundo o Voiceguru, a ferramenta é gratuita para pessoas com deficiência auditiva. Saiba como utilizar o aplicativo:

Selecione uma mensagem de áudio na conversa de WhatsApp; Em seguida, selecione “Encaminhar”; Selecione o idioma de transcrição e aguarde a transcrição.

E aí, gostou? Agora ficou mais fácil transformar os áudios em textos!