Por três reais, você prefere um pacote de balas ou uma rodovia asfaltada, duplicada, com atendimento mecânico e hospitalar 24 horas por dia, sete dias por semana, e com bases de atendimento para utilizar banheiros? Pode parecer uma comparação sem sentido; no entanto, é para exemplificar o que um usuário das rodovias da região de Jacarezinho poderá pagar para trafegar pelo trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro se aderir ao DUF, Desconto do Usuário Frequente!

Em uma rápida pesquisa pela internet, percebe-se que um serviço de guincho particular nessa região custa aproximadamente R$ 200,00, além do tempo de deslocamento e demais contratempos que um buraco na pista pode causar para o seu automóvel. Com a concessão, esse serviço é gratuito e possui parâmetros de atendimento bem definidos para garantir uma viagem segura e tranquila. Por isso, é fundamental que você saiba que serviços de qualidade, investimentos e descontos fazem parte do novo contrato de concessão da EPR Litoral Pioneiro.

Como funcionam os descontos?

O Desconto Básico de Tarifa (DBT) concede 5% para todos os usuários que possuem o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG. Esse desconto é válido também para os usuários de caminhões.

Adicionalmente ao DBT, a concessionária disponibiliza o Desconto para Usuários Frequentes – DUF. O primeiro ponto a se considerar é que para ter acesso aos descontos, os usuários precisam instalar o sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG em seu veículo (todas as bandeiras são aceitas). É a partir deste dispositivo que todos os registros de passagem serão computados e, consequentemente, os descontos serão automaticamente aplicados para o pagamento da fatura enviada pela operadora do TAG instalado no veículo.

O Desconto Básico de Tarifa (DBT) será concedido a todos os usuários que possuam o dispositivo eletrônico (TAG), e o Desconto para Usuários Frequentes (DUF) aos veículos de passeio. (O DUF começa a contar a partir da segunda passagem pela praça de pedágio, no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário.)

A

redução progressiva do DUF ocorre até a trigésima passagem no mês, conforme percentual fixo de redução em relação à tarifa cobrada na passagem anterior, até atingir a tarifa mínima determinada para aquela Praça de Pedágio, dentro do mesmo mês de calendário. Ao atingir a trigésima passagem no mês, a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o final do respectivo mês calendário.

Os descontos são distintos em cada uma das praças, contudo são vantajosos. Na praça de Jacarezinho, por exemplo, na segunda passagem no mês, além do desconto de 5% do DBT, é acrescido um desconto de 12,4%. Ao chegar à trigésima passagem, o motorista já computará um desconto na tarifa de 98%, que é o teto para esta praça.

É importante mencionar que com 30 passagens no mesmo sentido, dentro do mesmo mês, o beneficiário do DUF na praça de Jacarezinho terá um desconto médio de 75% no somatório das tarifas.

O que são veículos de passeio?

Conforme previsto no contrato de concessão, os veículos de passeio são aqueles que compõem as categorias 1, 3 e 5, que representam, respectivamente: – automóvel, caminhonete e furgão – automóvel e caminhonete com semirreboque – automóvel e caminhonete com reboque.

E se o valor da tarifa fosse do contrato antigo?

A EPR Litoral Pioneiro chega ao Paraná para garantir uma viagem segura, encurtar caminhos e contribuir para o desenvolvimento econômico do estado, além de garantir qualidade de vida ao paranaense. Para garantir tudo isso, a cobrança tarifária é um dos aspectos da concessão, pois viabiliza as grandes obras e a manutenção necessária. Porém, além dos descontos, vale a pena relembrar quanto custaria para a população que passa pela praça de Jacarezinho se o contrato antigo de concessão fosse mantido. Confira a seguir:

Tarifa anterior com reajuste Tarifa atual DBT (5%) DUF (20 PASSAGENS) DUF (30 PASSAGENS)

R$ 32,80 R$ 12,00 R$ 11,40 R$ 4,27 R$ 3,01

Viu só, tudo isso está agora à sua disposição! Boa viagem e, se precisar de nosso apoio, ligue para o 0800 277 0153.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias nas regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 e BR-369, e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba.