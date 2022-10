A morte do professor levou muitos amigos e ex-alunos a deixaram mensagens em seus perfis nas redes sociais.

Outra escreveu: “Guto grande mestre que deus conforte toda família e que deus o receba de braços abertos vai deixar grandes legados”.

Entre as postagens de homenagens ao professor, a de um amigo de infância:

“Descanse em paz meu querido amigo, devo a você muito doque hoje eu sou pois foi você que sempre apostou em mim e me ensinou muito, eu nunca tive aulas dentro das salas com você mas tive o previlegio de ter sua amizade quando criança.”