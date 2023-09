Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi dada a largada para o Ganhando o Mundo França, programa que vai levar 40 alunos da rede estadual de ensino para uma experiência imersiva de seis semanas no país europeu com objetivo de ampliar o repertório cultural e acadêmico, desenvolvendo a autonomia e aperfeiçoando o aprendizado do idioma. Os selecionados já deram início ao processo de retirada dos passaportes. Eles embarcam no dia 6 de novembro e permanecem na França até 15 de dezembro.

O programa de intercâmbio é do Governo do Estado, viabilizado por meio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.Os participantes selecionados desta edição, que é a primeira do programa a incluir a França, são estudantes matriculados no Colégio Estadual do Paraná (CEP) e Colégio Estadual Julia Wanderley (Curitiba); Colégio Estadual Ana Vanda Bassara (Guarapuava); Colégio Estadual Vicente Rijo (Londrina) e do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal (Maringá).

Gabriela de Matos (16) foi uma das selecionadas. A jovem é aluna do 2° ano do ensino médio no CEP. Cada vez mais perto de realizar o sonho de fazer um intercâmbio, ela deu entrada na documentação para retirada de seu passaporte junto a outros onze estudantes da capital paranaense, que compareceram juntos, nesta semana, ao posto de emissão de passaportes da Polícia Federal (PF), no bairro Batel, em Curitiba. “A ficha ainda não caiu. Eu nunca saí do Brasil, estou muito animada para conhecer uma outra cultura e aprender coisas novas”, disse.

Já para Guilherme da Cunha (16), também aluno do CEP, a ideia de morar por seis semanas na França nasceu depois de assistir uma palestra sobre o programa no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem), do Governo do Estado. Para ele, o sonho começa a tomar forma concreta. “Enquanto estiver lá, farei o máximo para absorver o maior aprendizado possível, principalmente da língua francesa. Sei que essa experiência será fundamental para minha formação e para meu futuro posicionamento no mercado de trabalho”, afirmou.

Assim como em Curitiba, selecionados dos municípios de Guarapuava, Maringá e Londrina também deram entrada na documentação para retirada dos passaportes nesta semana. “A expectativa maior é a de conhecer as pessoas e viver novas experiências. Pensar em conviver no dia a dia com os cidadãos franceses e em todo o aprendizado que essa vivência vai proporcionar é muito empolgante. De zero a dez, meu nervosismo é nível seis”, disse Emanuel Carvalho da Silva, aluno do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal, em Maringá.

“Sei que ao voltar estarei capacitado a alcançar conquistas ainda maiores graças a tudo que vou poder aprender por lá”, celebrou.

“Aos participantes do Ganhando o Mundo França esta é a oportunidade de vivenciar a rotina no país europeu de forma inédita, com a possibilidade de enriquecer não somente o repertório acadêmico, por meio da aprendizagem de um novo idioma, como também de participar de uma imersão cultura única que amplia horizontes e promove um entendimento global mais profundo”, destacou o secretário de Estado de educação do Paraná, Roni Miranda.

PROGRAMA– Pela primeira vez com destino a um país de língua francesa, o Ganhando o Mundo França selecionou 40 alunos do Ensino Médio de colégios estaduais do Paraná. Com duração de seis semanas, os intercambistas estudarão na França na modalidade equivalente ao ensino médio. O objetivo do programa é possibilitar a ampliação do repertório cultural e acadêmico dos alunos, além do desenvolvimento da autonomia e o aperfeiçoamento da língua francesa.

Ao retornar, os participantes se tornam embaixadores do programa, compartilhando a experiência com a rede estadual de ensino por meio de diversas atividades.

O investimento da Secretaria da Educação nesta edição é de R$ 1,2 milhão. A pasta é responsável pelos custos dos estudantes paranaenses passagens aéreas e emissão de passaportes).

O aluno que fizer o intercâmbio receberá ainda três bolsas no valor de R$ 800: a primeira e a segunda (bolsa instalação) estarão disponíveis antes do embarque e serão destinadas à cobertura das despesas iniciais. A terceira bolsa (de manutenção) será depositada nos cartões pré-pagos internacionais dos intercambistas após 30 dias. Os estudantes desta edição também terão seguro de viagem e de saúde durante o período que estiverem residindo na França.

Em 2024, outros mil alunos selecionados irão paraAustrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Eles passarão um semestre fora do País. Já no mês que vem 99 professores selecionados no programa vão para Finlândia e Canadá, onde participarão de cursos de formação continuada. Durante o período de intercâmbio, os educadores terão vários cursos em instituições de ensino locais, como gestão de sala de aula, metodologias ativas, currículo por habilidades e competências, orientação pedagógica e avaliação de aprendizagem.