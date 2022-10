Aparelho ajuda debutante tetraplégica a dançar valsa com pai na festa. VÍDEO

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em um vídeo emocionante, a adolescente Kamila Florêncio, que ficou tetraplégica após um grave acidente de carro, realizou o sonho de dançar a valsa com o pai em sua festa de debutante. A dança foi possível com a ajuda de um aparelho e dos médicos que a auxiliam no tratamento.

A festa foi realizada na cidade em que a jovem mora com os pais, em Bauru (SP). Além da emoção e do significado da data, o momento marcou também um verdadeiro avanço no tratamento de Kamila, que nos primeiros meses sofria até mesmo para ficar sentada.

“Nunca perdi a fé e o sorriso no rosto. Fui com a ajuda da APAE e da minha família fortalecendo a fé e a esperança de que cada vez mais eu iria melhorar e me fortalecer”, contou.