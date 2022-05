Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Solidariedade é a palavra mais dita nos últimos dias no Colégio Adventista de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC). Isso porque todos os alunos do 3º ano do ensino médio se uniram e decidiram cortar o cabelo em apoio ao colega de classe Nicolas dos Santos Berlande, de 17 anos. Nicolas recebeu, há dois meses, o diagnóstico de câncer. Por conta do tratamento de quimioterapia, o adolescente raspou a cabeça, neste sábado (28).

O detalhe é que Nicolas nunca esteve sozinho. Nesta segunda-feira (30), ao entrar na sala de aula, foi recepcionado pelos colegas e soube da decisão: todos os meninos e algumas meninas iriam ficar careca assim como ele, em uma grande demonstração de amor e amizade. O vídeo, que viralizou no TikTok com mais de 1.4 milhões de visualizações até aqui, mostra o momento em que Nicolas entra na sala de aula e se surpreende com a recepção (ver ao final da matéria).

Na sequência, todos foram para o auditório raspar a cabeça, cheios de alegria. Com a força dos companheiros, o estudante viu que é muito querido por todos: