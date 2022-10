Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma família da Inglaterra passou por uma situação, no mínimo, inusitada com uma babá. Em um vídeo que viralizou recentemente no TikTok, a governanta contou o que aconteceu quando decidiu levar uma criança que estava sob seus cuidados para viajar, sem avisar a família.

“Eu tinha 20 anos e era recém-casada. Era vizinha de uma família que tinha um bebê de 2 anos. Eu costumava cuidar dele e, às vezes, tomava conta dele por algumas horas para ajudar a mãe. Certa vez, ela perguntou se eu poderia cuidar do menino durante a noite. Eu respondi que sim, mas que o único problema é que no dia seguinte entraria de férias e só voltaria depois de uma semana”, explicou.

No dia seguinte, ela viajou com o pequeno para Londres, a 230 quilômetros de distância da cidade onde morava. “Eu dei comida para ele e comprei algumas fraldas extras, porque os pais não tinham enviado fraldas suficientes para a semana toda. Durante o dia, íamos ao zoológico e caminhávamos pelo Hyde Park. Ele adorou, dormiu bem, não chorou à noite e foi tudo ótimo”, disse.

