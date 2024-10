A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (21) a parcela de outubro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo adicional, o benefício médio chega a R$ 678,46.

Em outubro, o programa atende a 20,73 milhões de famílias, com um gasto total de R$ 14,03 bilhões. O pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês, e as informações podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

O Bolsa Família inclui três adicionais além do valor mínimo: R$ 50 para mães de bebês até 6 meses (Benefício Variável Familiar Nutriz), R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos.

Moradores afetados por enchentes no Rio Grande do Sul e por secas no Amazonas e Acre receberam o pagamento unificado do Bolsa Família no dia 18 de outubro, independentemente do número do NIS. O pagamento também beneficiou municípios do Amazonas, Rondônia, Acre, São Paulo e Sergipe atingidos por estiagem, incêndios e chuvas.

A partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso, benefício pago a pescadores artesanais durante o período da piracema (reprodução dos peixes), conforme a Lei 14.601/2023, que reestabeleceu o Programa Bolsa Família.

Em outubro, 2,88 milhões de famílias estão sob a regra de proteção do Bolsa Família, que permite que membros que consigam emprego e aumentem a renda continuem recebendo 50% do benefício por até dois anos, desde que a renda por pessoa seja de até meio salário mínimo. O benefício médio para essas famílias é de R$ 371,42.

Com a integração dos dados do programa com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 200 mil famílias foram excluídas por ultrapassarem o limite de renda, enquanto 400 mil novas famílias foram incluídas através de uma política de busca ativa que foca nos mais vulneráveis.

Também será pago nesta segunda o Auxílio Gás. No valor de R$ 104, ele é destinado às famílias cadastradas no CadÚnico com NIS final 2. O programa, que vai até o final de 2026, beneficia 5,5 milhões de famílias e cobre 100% do preço médio do botijão de 13 quilos.