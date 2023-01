Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Visando reduzir os congestionamentos e garantir mais segurança aos usuários da BR-277 na Serra do Mar, o Governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informam que haverá restrição do tráfego de veículos pesados na rodovia nos próximos finais de semana do mês de janeiro. A medida terá início esta semana e é específica para o Litoral, devido às obras em andamento.

Com isso, veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na BR-277 entre o km 30 (viaduto de Morretes) ao km 60 (antiga praça de pedágio) em horários e sentidos específicos.

Confira como será a organização do tráfego: