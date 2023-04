Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Organizada a partir de cantos temáticos, a Brinquedoteca do projeto de extensão “Brinqueped: um espaço de desenvolvimento e aprendizagem” se constitui como potente local de aprendizagem para crianças, acadêmicos e professores que atuam ali. O projeto é desenvolvido pelo curso de Pedagogia do Campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Na brinquedoteca, as crianças podem aproveitar espaços de mídia, jogos, salão de beleza, loja de roupas, supermercado, posto de saúde, teatro e ateliê de artes. “Sabemos que um espaço planejado e organizado é capaz de promover interações, relacionamentos, autonomia, comunicação, aprendizagem social, afetiva e cognitiva e, sobretudo, o desenvolvimento”, destacou a coordenadora da Brinqueped, Geuciane Felipe Guerim Fernandes.

Entre as ações propostas, destaca-se a visitação de crianças matriculadas na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental de escolas públicas e particulares de Cornélio Procópio e região, além de crianças cujos familiares são servidores ou discentes da UENP. O espaço também tem se constituído como campo de pesquisa e formação de professores do curso de licenciatura. “Temos o privilégio de promover o encontro entre a Universidade e as escolas públicas, entre estudantes e professores da graduação com crianças e professores da educação infantil, que é capaz de possibilitar o desenvolvimento de todos os sujeitos envolvidos”, frisou Geuciane.

A professora explica que, para os alunos da graduação, as ações se concretizam por meio da observação do espaço, da elaboração de proposta ou roteiro de atendimento, produção de material e intervenção. Todo o percurso é acompanhado pelo professor da disciplina de estágio e pelos orientadores. “Há, inevitavelmente, o envolvimento de docentes, discentes e outras pessoas da comunidade externa ligadas, direta ou indiretamente, à realização das atividades lúdicas, didático-pedagógicas e, como um todo, no campo da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão”, ressalta.

A acadêmica de Pedagogia, Beatriz Alvares, relata que levar as crianças para conhecer o espaço é sempre muito divertido. “Recentemente, realizamos o estágio na Educação Infantil e levamos as crianças para conhecer a brinquedoteca. Elas sempre brincam, se divertem, interagem entre si e conosco. É bem interessante a forma como é feito”, contou.

“O espaço da Brinqueped nos ajuda bastante na questão da formação. Também temos aula na brinquedoteca, o que nos deixa bastante familiarizados. Temos bastante material disponível, além de ser um espaço confortável, um ambiente favorável para aprendizagem”, completa Beatriz.

Para a aluna de Pedagogia, Ana Laura Leal Marques, a brincadeira é fundamental para o desenvolvimento das crianças. “Eu e meu grupo optamos por fazer em nossa última intervenção um momento que desse bastante liberdade para as crianças brincarem, pois acreditamos que a brincadeira ensina muito, a socializar, a esperar a sua vez, estimular à criatividade e imaginação, e ainda é uma atividade divertida. O brincar é indissociável da infância, então, por valorizar isso, deixamos eles escolherem e guiarem as brincadeiras e participamos delas”, explicou.

A professora do primeiro ano da Escola Municipal Aníbal Campi, de Cornélio Procópio, Camila de Lima, levou a turma para conhecer o espaço e destacou a empolgação dos alunos. “Eles ficaram muito animados, explorando bastante o espaço. Essa atividade é importante para o desenvolvimento deles, tanto da imaginação, da questão lúdica. Essa fase da educação infantil é a fase que eles mais soltam a imaginação, eles aprendem muito, pois aprendem brincando. A Brinquedoteca é uma parte muito importante para o desenvolvimento deles, tanto fora da sala de aula quanto dentro, pois, soltando a imaginação, eles conseguem realizar diversas atividades dentro da sala de aula”, disse.

Segundo a estudante de Pedagogia, Jaqueline Marson, a intervenção na brinquedoteca é uma experiência extremamente gratificante. “É possível observar as interações entre as crianças e a utilização da imaginação e da criatividade nas brincadeiras, bem como a exploração dos espaços e dos materiais. Essa experiência contribuiu muito para minha formação, pois é possível perceber o quanto é importante propiciar experiências significativas às crianças”, relatou.

“Acredito que a brinquedoteca é um dos tesouros da UENP. Nós deveríamos sentir sempre muito orgulho dela, afinal, é um ambiente muito rico em variedade não só de brinquedos, mas de brincadeiras, onde a criança pode vivenciar o faz de conta e vivenciar isso nos ajuda a evoluir como profissional, pois é uma experiência prática dentro da pedagogia”, reflete a estudante Ana Marques.

Os atendimentos às crianças na Brinqueped começaram em agosto de 2022 e, desde então, 970 crianças puderam visitar e aproveitar o espaço, numa média de 50 crianças por semana. “Com essa expectativa média, para o ano de 2023, vislumbramos atender, até o final do período letivo, em dezembro, cerca de 2000 crianças”, frisou a coordenadora Geuciane Fernandes.