A correnteza arrastou parte de uma casa do município de Orleans, estado de Santa Catarina (SC), neste sábado (7). Por conta da forte chuva que atinge a região, o nível do Rio Tubarão subiu. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

A estrutura do imóvel caiu com a força da água. De acordo com o portal ND+, quatro pessoas moram na casa, localizada no bairro Coloninha. Elas não ficaram feridas e foram abrigadas no Centro de Convivência da Terceira Idade.

Mais de 70 cidades do estado de Santa Catarina foram afetadas pelos temporais, sendo que trinta e uma estão em situação de emergência.

Veja o momento em que a casa é arrastada