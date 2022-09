Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal de idosos ficou trancado dentro de casa nesta quarta-feira (21) na zona rural de Bela Vista do Paraíso, no Norte do Paraná. Fortes chuvas atingiram a região e derrubaram 30 árvores ao redor da propriedade.

Os socorristas da Defesa Civil do município foram até o local para realizar o resgate, mas o casal preferiu ficar em casa para cuidar dos animais.

Temporal atinge região

De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 123 postes caíram devido ao temporal na região de Londrina. Entre os lugares atingidos pela chuva estão domicílios do distrito da Warta e nas áreas rurais de Cambé, Ibiporã, Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis.

“Embora o fenômeno tenha se dado fora do alcance das estações meteorológicas instaladas na região, o Simepar estima que os ventos localizados tenham atingido entre 80 e 100 km/h”, afirma nota da Copel.

Até o momento de fechamento desta matéria, não há mais informações sobre o estado de saúde do casal.