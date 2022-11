Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em quase todas as regiões do Paraná, as chuvas de outubro registraram índices superiores à média histórica para o mês, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) divulgados nesta terça-feira (01). As regiões Oeste e Sudoeste foram as mais afetadas por chuvas intensas e temporais. Foram registrados vendavais, inundações, fortes enxurradas e quedas de barreiras.

Em Francisco Beltrão, o volume chegou a 523,2 milímetros (mm), ultrapassando em 298,5 mm a média histórica, de 224,7 mm. Já em Pato Branco, foram 291,3 mm a mais que a média histórica (232,7 mm), totalizando 524 mm no mês. Por conta do volume expressivo, o Governo do Estado chegou a decretar situação de emergência no dia 14 de outubro nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sul do Estado. A medida garante mais agilidade no atendimento à população afetada.

Outras cidades também registraram volume elevado de chuvas. Em Cascavel, choveu 265 mm a mais do que a média histórica (228,8 mm) totalizando 493,8 mm. Cidades como Palotina (437,8 milímetros em outubro), Capitão Leônidas Marques (483,8 mm) e São Miguel do Iguaçu (415,4 mm) registraram mais de 200 mm em relação às respectivas médias históricas.