Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chegada de um ciclone extratropical próximo da costa do Rio Grande do Sul irá afetar o clima no estado do Paraná. Segundo o ClimaTempo estão previstos chuvas fortes, granizo e ventos de até 80 quilômetros por hora.

A previsão é de que a condição do clima no Paraná se altere nesta quarta-feira (4). O ciclone irá facilitar a entrada de uma frente fria no estado pela região sudeste do Paraná.

Os temporais devem se espalhar por todo o estado. Chove entre a manhã, tarde e noite e que deve chegar com as rajadas de vento no sul do estado e com risco de granizo.

A previsão do ClimaTempo é de que as chuvas persistam durante o restante da semana, inclusive no fim de semana.