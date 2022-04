Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A pequena São Pedro do Ivaí, cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, no centro norte do Paraná – distante 423 quilômetros de Curitiba – voltou a viver dias tensos por conta do significativo aumento de casos de Covid-19, desde a última semana.

O novo surto já obrigou as autoridades a cancelarem eventos oficiais marcados para os próximos dias e recoloca em alerta as equipes de saúde da cidade, que pedem que a população volte a se cuidar para evitar contágios.

Segundo o informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (27), pela Secretaria de Estado da Saúde, São Pedro do Ivaí que teve apenas 2.785 registros acumulados desde o início da pandemia, em março de 2020. No entanto, segundo o Centro de Atendimento de Covid no município, só nesta semana já são mais de 150 novos casos confirmados em testes rápidos.

O médico Vagner Estefani, responsável pelo centro, explica que, embora sejam casos de sintomas leves, a situação é preocupante.

“Preocupa, e muito, principalmente se pensarmos que muitas cidades já desabilitaram os centros de Covid e já tem muitos lugares que nem fazem mais os testes”, comenta. Para Estefani, o aumento dos casos está diretamente associado ao abandono, por parte da população, dos cuidados sanitários, como o uso de máscaras e de álcool em gel.

Para retratar o cenário, o médico recorre aos relatórios do centro, que diariamente vem atendendo a uma média de 80 pessoas com sintomas gripais.

“A gente conversa com as pessoas, procura entender os sintomas e, sempre que necessário, encaminhamos para os testes rápidos”, explica. Até a noite de quarta-feira (27), 124 pacientes da cidade estavam sendo tratados, em domicílio. Não havia, até a manhã desta quinta-feira (28), nenhuma pessoa internada.

