Um novo e inesquecível capítulo da vida de 512 famílias de Londrina começou neste sábado, com a entrega das chaves dos apartamentos do Residencial Vitacce Serena, construído com o apoio do programa Casa Fácil Paraná, do Governo do Estado. A cerimônia, realizada no bairro Ernani, contou com a presença do governador em exercício Darci Piana, e reforçou o compromisso do Estado em ampliar o acesso à moradia digna para os paranaenses.

Das novas moradias, 443 famílias foram beneficiadas com subsídios do programa Casa Fácil Paraná, que cobre parte do valor de entrada do imóvel. Ao todo, foram investidos R$ 8,3 milhões pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). No empreendimento, 122 famílias receberam R$ 15 mil, e 320 famílias receberam R$ 20 mil.

“O Governo do Paraná tem trabalhado para dar oportunidades reais às famílias, especialmente às que mais precisam. Programas como o Casa Fácil mostram que é possível transformar a vida das pessoas com políticas públicas bem estruturadas e parcerias que dão resultado”, afirmou Piana.

Os apartamentos têm entre 40 e 59 metros quadrados e contam com dois quartos, banheiro, sala com sacada e churrasqueira, cozinha integrada com lavanderia e vaga de garagem. O residencial também oferece ampla área comum com piscina, academia ao ar livre, jardim de convivência, salão de festas, quiosques com churrasqueira, parquinho, pet place, redário, quadra poliesportiva, quadra de areia e bicicletário. O empreendimento foi construído pela Prestes Construtora.

PROGRAMA – O diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange, ressaltou que o programa Casa Fácil Paraná tem sido uma das ferramentas mais eficazes para garantir moradia acessível no Estado. “Hoje é muito difícil uma família ter uma poupança ou o dinheiro guardado para dar a entrada em um imóvel. O programa veio para resolver esse problema. Com esse auxílio, as famílias conseguem comprar um imóvel novo, bem construído, e pagar parcelas menores que o aluguel. É uma verdadeira transformação na vida das pessoas”, destacou.

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, destacou que a moradia digna é um dos pilares para a qualidade de vida das famílias. “Ter uma casa, um lugar que é realmente seu, é o primeiro passo para estruturar uma família com base sólida. Quando a pessoa conquista isso, ela ganha segurança, estabilidade e perspectiva de futuro”, afirmou.

Ele também ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado na ampliação do acesso à habitação. “A habitação é uma das nossas prioridades e também do governador Ratinho Junior. A Cohapar tem feito um trabalho extraordinário, e o resultado é a melhora efetiva da qualidade de vida dos londrinenses. É um esforço conjunto que está transformando Londrina e todo o Paraná”, completou.

Desde 2019, a Cohapar já entregou 9.214 unidades residenciais em Londrina. De janeiro a outubro de 2025, foram entregues 3.268 chaves para famílias do município. De acordo com a Cohapar, a cidade tem mais de 8 mil unidades em obras.

VIDA NOVA – O técnico de TI Gabriel Devequi, de 24 anos, conquistou o primeiro imóvel com a ajuda do programa Casa Fácil Paraná e vai morar no apartamento com a esposa, Karina Elen de Lima, também de 24 anos. “Ter a casa própria sempre foi o meu sonho, morar junto com a Karina. Pesquisei bastante, mas muitos valores não encaixavam no nosso orçamento. Com o subsídio, consegui reduzir o custo e realizar esse sonho”, contou.

Gabriel destacou que a ajuda financeira foi fundamental para tornar o projeto possível. “O valor da entrada é a parte mais difícil. Essa ajuda foi essencial, assim como o apoio dos meus pais. Sem eles, eu não teria conseguido. Agora é trabalhar e continuar lutando”, afirmou.

Animado com a nova fase, ele já faz planos para o futuro. “Agora é casar, daqui alguns anos ter um filho e seguir conquistando mais coisas”, disse.

Outro novo morador do Residencial Vitacce Serena é William Ribeiro, de 30 anos, que celebrou a conquista ao lado dos pais, João e Júlia Ribeiro. “Tive o auxílio da Caixa e da Coapar. Foi um pouco de nervosismo até pegar a chave, mas uma felicidade enorme por ter chegado até aqui. Essa ajuda foi fundamental, sem ela eu não teria conseguido”, contou William.

O pai, seu João, se emocionou ao lembrar da trajetória até a conquista. “Estamos orgulhosos por ter chegado até aqui. Muita gente começa o processo e precisa desistir no meio do caminho. Tivemos dificuldades, mas conseguimos contornar e hoje é só alegria”, afirmou.

Para ele, a política habitacional do Estado é decisiva para mudar vidas. “Quem não tem casa própria sonha com isso. É muito difícil pagar aluguel, mudar de um lugar para outro. Ter o próprio imóvel é algo muito importante. Eu só consegui comprar minha casa depois de casado, foi mais complicado, mas deu certo. Hoje é só orgulho do meu filho”, completou.

CASA FÁCIL PARANÁ – Criado pelo Governo do Estado em 2021, o Casa Fácil Paraná é coordenado pela Cohapar e oferece subsídios de até R$ 20 mil para auxiliar famílias de baixa renda a darem entrada na casa própria. Desde o lançamento, o programa já beneficiou mais de 123 mil famílias em todas as regiões do Paraná.

Neste ano, o Estado ampliou a iniciativa com o Casa Fácil Paraná Terceira Idade, voltado a pessoas com 60 anos ou mais e renda de até quatro salários mínimos. A nova modalidade garante subsídios de R$ 80 mil para a entrada no financiamento habitacional, reduzindo o prazo de pagamento, a principal barreira enfrentada por esse público. Para saber mais sobre as modalidades disponíveis, critérios de acessos e empreendimentos em cidades paranaenses acesse o site da Cohapar.

PRESENÇAS – Também participaram do evento o secretário da Inovação, Alex Canziani; o secretário da Saúde, Beto Preto; o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; os deputados federais Luiz Carlos Hauly e Lenir de Assis; os deputados estaduais Cloara Pinheiro, Jairo Tamura, Tercílio Turini, Cobra Repórter e Arilson Chioratto; o vereador Valdi Santa Fé; o padre Glauber Gualberto, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes; e o diretor-presidente da Construtora Prestes, Breno Prestes.