Demorou um ano, mas agora vai. Em setembro de 2021, o JB Litoral noticiou que Guaratuba deveria ser a próxima cidade do litoral a ter Guarda Civil Municipal, depois de Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná, que tem quase 10 mil habitantes a menos que Guaratuba e já conta com sua GCM.

Embora já tivesse uma lei aprovada e sancionada há 16 anos, a Lei 1198/2006, que criaria a Guarda Civil Municipal de Guaratuba, ela nunca saiu do papel. Agora, depois de sancionada no dia 17, na última terça-feira (18) o prefeito Roberto Justus (União), na companhia dos vereadores, anunciou durante uma transmissão ao vivo no perfil da prefeitura no Facebook, a criação da GCM, por meio da Lei Municipal nº1950.

“Nós estávamos reunidos para tratarmos dos assuntos do nosso município e tivemos a ideia de abrir essa live para anunciar uma grande conquista. Ontem eu assinei a lei 1950, de 17 de outubro de 2022, que cria a Guarda Civil Municipal de Guaratuba e constitui o estatuto da GCM. Quero agradecer a todos os vereadores, não apenas os da base, mas todos aprovaram o PL que criou a GCM, construímos juntos esse PL, pois era algo muito solicitado pela população”, falou ele na live.

