Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Diante do risco de novos deslizamentos na Serra do Mar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou, na tarde desta terça-feira (20), a interdição da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Estado.

O bloqueio acontece na mesma região em que, no último dia 28, uma queda de barreira deixou dois mortos.

“A BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina, está totalmente fechada devido ao acumulado de chuva, que atingiu mais de 50mm nas últimas 24 horas, que causa riscos à encosta onde houve o deslizamento fim de novembro. Os motoristas que seguem sentido SC estão sendo orientados a retornar na praça de pedágio de São José dos Pinhais (Km 635) e no posto da PRF de Tijucas do Sul. Os que seguem sentido Curitiba, nos retornos próximos ao local das obras e na praça de pedágio de Garuva”, informou a PRF.

Mais informações em breve.