Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Familiar e amigos se reúnem, na manhã deste sábado (8), para a despedida ao piloto Jonas Julião, e os servidores estaduais Felipe Furquim de Oliveira e Heitor Genowei Junior, vítimas de uma queda de avião. O velório aberto ao público está sendo realizado no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa, em Umuarama, onde os homens eram muito queridos pela população.

Em clima de tristeza e comoção, os corpos estão sendo velados com caixões fechados. Três altares foram dispostos no ginásio, decorado com fotos das vítimas e flores. Cadeiras também foram colocadas na quadra, para parentes e amigos.

A princípio, o velório deve ser realizado até por volta das 16h deste sábado, quando os corpos devem deixar o ginásio, um a um, a caminho do cemitério municipal, onde serão sepultados.