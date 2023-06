Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A conta de luz de 5 milhões de unidades paranaenses ficará em média 10,5% mais cara a partir deste sábado (24). A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta semana o Reajuste Tarifário Anual da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão foram os custos com transporte, encargos setoriais e retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. Mas neste valor também refletem os custos da crise hídrica e da pandemia da Covid-19.

O reajuste será de 11,73% na baixa tensão e 8,31% na alta tensão, gerando um efeito médio de aumento para o consumidor de 10,5%.