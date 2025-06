Um gambá foi encontrado dormindo na manhã desse uma residência em Palhoça, Santa Catarina, supostamente embriagado.

De acordo com o portal ND Mais, a moradora da casa, Débora Coelho, e a amiga Carla Cristina, acordaram se assustam ao encontrar o animal no chão. Inicialmente, as duas achavam que o animal estivesse morto, mas após encontrarem garrafas de gim e cachaça, e associaram que o gambá tinha ingerido as bebidas.

Nas redes sociais, Carla publicou um vídeo em que é possível ver o gambá embriagado. Conforme Débora, que mora na residência, ela não ofereceu bebida ao animal silvestre.

“Ele entrou, ele mesmo quebrou as garrafas e bebeu. Ninguém deu bebida a ele”, detalhou.

Para as duas, o gambá deve ter entrado na casa durante a noite. Já pela manhã, ele não conseguia levantar o corpo, apenas movia a cabeça para as observar andando pelo local.

Confira o vídeo do gambá embriagado: