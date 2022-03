Pesquisa realizada pela MindMiners, entre 24 de fevereiro e 1º e março, traz um dado interessante: a Geração Z (formada por pessoas nascidas da metade dos anos 1990 até o início do ano 2010) é a menos assiste ao formato.

Segundo os dados do estudo, que ouviu 1 mil pessoas, apenas 49% dos brasileiros da Geração Z afirmam assitir a realitys shows. Os Millennials (nascidos entre o final dos anos 1981 e 1996) são o público fiel do gênero, com 61% de preferência.

Leia a reportagem completa no Metrópoles