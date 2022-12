Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) liberou na tarde desta quarta-feira (21) uma faixa adicional de tráfego na BR-277, no litoral. A liberação ocorre entre o km 39 e o km 40, trecho atingido por deslizamento de terra há algumas semanas. Usuários devem seguir pelo trecho com desvio em velocidade baixa e cautela redobrada.

A medida é possível após sondagens e verificações da encosta, que já asseguraram as condições de segurança necessárias para ampliação da capacidade de tráfego, e execução simultânea dos serviços de recuperação da encosta.

A empresa responsável pelos serviços da obra implantou na terça-feira novas barreiras de concreto New Jersey na altura do deslizamento, bem como demais dispositivos de segurança para disciplinar o tráfego.

A liberação da faixa vai desafogar o trânsito de veículos no local, que permanecerá em duas faixas somente entre os km 41 e km 42. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho, anteriormente interditado, reduziu em 1,5 km e, possibilitará uma melhora na trafegabilidade dos veículos.

A depender das condições climáticas, novos desvios ou intervenções podem ser realizados.

Como fica o fluxo da BR-277:

Km 41 ao km 42: trânsito em duas faixas

Km 39 ao km 40: trânsito liberado em três faixas

Foto: Divulgação/PRF.

Ampliar a trafegabilidade da BR-277 sem abrir mão da segurança do usuário é a prioridade do DER/PR, que assumiu a responsabilidade pela recuperação do deslizamento no km 39 e km 41 na última sexta-feira, após assinatura de termo de compromisso com o DNIT. O órgão federal permanece responsável pela obra no km 42.

Outras sondagens serão realizadas no deslizamento do km 41, onde o local atingido tem aproximadamente 100 metros de extensão vertical. Estas análises também serão usadas para uma definição quanto às obras de recuperação, que poderão contemplar soluções como solo grampeado com tela, instalação de uma geogrelha, ou de uma grelha de aço de alta resistência.

Monitoramento

A continuidade das chuvas e alterações na situação da encosta podem levar a novos bloqueios na rodovia, visando garantir a segurança de usuários e funcionários. O monitoramento do trecho em obras será permanente enquanto durarem os serviços.

As condições de tráfego da BR-277 e demais rodovia do antigo anel de integração podem ser acompanhadas pelo Twitter, no perfil Rodovias Paraná ou pelo portal do DER/PR.

Foto: Divulgação/DNIT.

DNIT trabalhando

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que, nesta quarta-feira, segue trabalhando no km 41,5 da BR-277. O trabalho por lá é de execução do serviço de concreto projetado para pré-estabilização de maciço rochoso. Objetivo é liberar, temporariamente, uma das faixas de tráfego sentido Paranaguá, para o período entre Natal e Ano Novo.