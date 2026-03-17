Cada vez mais próxima da inauguração, as obras da Ponte de Guaratuba seguem em bom ritmo na fase de acabamentos, o que envolve as áreas de iluminação pública, pavimentação e guarda-corpos. A evolução para a parte final foi possível graças ao término do trecho estaiado no início do mês de março, considerada a parte mais complexa e que dá identidade à ponte. A estrutura montada para a concretagem inclusive já foi retirada.

O Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (16) novas imagens das obras. O trecho da curva da ponte já conta com as barreiras de concreto New Jersey (dispositivo que vai dividir o sentido das pistas) instaladas, assim como postes de iluminação pública e os guarda-corpos que dividem a via da calçada e das laterais externas, garantindo a segurança de pedestres e ciclistas.

Na parte central da ponte, caminhões guindastes trabalham para a movimentação de placas de concreto dos guarda-corpos e barreiras New Jersey, além do transporte de ferragens.

ACESSOS – Os avanços também seguem nos acessos à ponte. No lado de Guaratuba, as contenções foram finalizadas e as equipes seguem com terraplenagem, drenagem e início das camadas de pavimentação. No lado mais próximo a Matinhos, além dos serviços de drenagem e pavimentação, o muro de solo reforçado, solução que permite vencer grandes desníveis em espaço reduzido, já alcança 80% de execução.

Devem ser executados 50 mil metros quadrados de camadas estruturais de pavimento e 70 mil metros quadrados de revestimento asfáltico, considerando inclusive o tabuleiro da ponte. Com 1.240 metros de obra de arte especial inseridos em um complexo viário de 3,07 quilômetros de extensão, a Ponte de Guaratuba avança para transformar a mobilidade no Litoral do Paraná.

PONTE – Iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), as obras são executadas pelo Consórcio Nova Ponte. A Licença Ambiental foi emitida em outubro de 2023, enquanto que a Licença de Instalação, que permitiu o início efetivo das obras, é de abril de 2024.

Quando estiver finalizada, a ponte terá mais de 1.240 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a obra vai abranger pouco mais de 3 quilômetros.