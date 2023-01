Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares (Feturismo) vai propor que a futura Ponte de Guaratuba, seja batizada de Ponte Rei Pelé, em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu em dezembro, vítima de câncer no cólon, aos 82 anos.

A ponte será ligação direta sobre o mar entre a baia de Guaratuba e Matinhos, no Litoral do Paraná. Segundo o Departamento de Estrada e Rodagens (DER-PR), após análise de todos os recursos e contrarrazões interpostos em relação ao resultado da licitação, divulgado no final de outubro, o Consórcio Nova Ponte, formado pelas empresas OECI S.A., Carioca Christian-Nielsen Engenharia S.A. e Goetze Lobato Engenharia S.A, continua como vencedor para as obras.

O investimento na obra será de R$ 386.939.000,00, com prazo total estimado para execução é de 32 meses, sendo dois meses para obtenção de licença ambiental, seis meses para elaboração de projetos e 24 meses para os serviços da obra.

“Será uma grande referência turística em nosso estado e em prol do Litoral e toda comunidade, sem falar para homenagear um grande brasileiro que honrou nosso país”, diz a nota da Feturismo, em que propõem nome Rei Pelé para ponte.