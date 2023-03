Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Governo do Estado autorizou a liberação de mais de R$ 30 milhões para obras de desenvolvimento urbano em 14 municípios de diversas regiões do Estado. Os editais da Secretaria das Cidades que autorizam os processos de homologação e de licitação foram encaminhados às prefeituras nesta semana e viabilizam projetos de pavimentação, unidades Meu Campinho, a construção de um Centro de Ação Social, um Centro de Convivência, uma unidade administrativa, além de projetos de iluminação pública e de urbanização/calçadas.

“A missão dada pelo governador Ratinho Junior é atender a todos os municípios do Paraná, independente do tamanho. Nós estamos levando recursos diretos e financiamentos, em diversos tipos de projetos, para proporcionar ao prefeito investir além do orçamento municipal, com recursos diretos do Estado na melhoria de qualidade de vida do cidadão”, disse o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

Na região Noroeste, receberam recursos os municípios de Santa Cruz de Monte Castelo, Maria Helena, Peabiru, Planaltina do Paraná e São Tomé.

Em detalhes, eles serão usados para a construção de um Centro de Referência de Ação Social (Santa Cruz do Monte Castelo – R$ 4.380.522,82), a troca do sistema convencional de iluminação pública por luminárias a LED, em toda a cidade de Maria Helena (R$ 1.566.360,81), a construção de unidade administrativa em Peabiru (R$ 598.184,93), a implantação de praça em Planaltina do Paraná (R$ 956.775,91) e um projeto de urbanização/calçadas em São Tomé (R$ 1.103.379,00).

Na região Norte, os recursos foram destinados para Ibiporã (R$ 2.999.483,22 para pavimentação) e Santo Antônio da Platina (R$ 3.932.000,00 para pavimentação). Na região Centro-Sul, os municípios beneficiados foram Quedas do Iguaçu (R$ 1.952.509,82 para pavimentação) e Boa Ventura de São Roque (R$ 578.737,28 para implantação de unidade Meu Campinho).

No Sudoeste, Realeza foi uma das cidades beneficiadas. O edital de licitação dirige recursos da ordem de R$ 3.178.152,25, pelo programa de transferência voluntária, para pavimentação. Outro município que recebeu recursos foi Salto do Lontra (R$ 1.052.088,48 para pavimentação).

Adrianópolis , na Região Metropolitana da Capital, recebeu editais que autorizam o início do processo de licitação. Foram aprovados dois projetos de pavimentação no valor de R$ 2.693.884,45, do programa de transferência voluntária, e R$ 4.960.396,90 pelo SFM (financiamento).

São João do Triunfo, nos Campos Gerais, vai construir, com o apoio do Estado, um Centro de Convivência (R$ 688.600,86) e Corbélia, no Oeste, terá novos campinhos e uma praça (R$ 508.987,90, do programa de transferência voluntária e R$ 250.968,66 via SFM).