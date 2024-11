Os destinos que constam nos mapas foram selecionados a partir de uma curadoria da Diretoria de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, que conta com departamentos focados em recortes específicos do setor. Confira os novos materiais do Turismo do Paraná AQUI .

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, os materiais destacam o alcance do Paraná em destinos e atrativos. “Certamente esses mapas serão referência na orientação de turistas e viajantes, que podem procurar de maneira mais fácil por atividades de seus segmentos preferidos através do guia”, disse.

“O Paraná é rico em opções, por isso a importância de mostrarmos como as regiões estão recheadas de atrativos e atividades, fomentando cada vez mais o setor, que gera emprego, renda e qualidade de vida às pessoas”, completou.

A iniciativa faz parte das estratégias de promoção do setor estadual, conforme explica Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná. “Desejamos com os novos mapas, tanto físicos quanto digitais, municiar os paranaenses e turistas com as informações de atrativos qualificados e potenciais paranaenses, mostrando o melhor do Paraná nos segmentos”, disse. “Os mapas foram elaborados pela nossa equipe de segmentação turística, fruto de muitas pesquisas, levantamentos e curadorias, colocando todas as informações à disposição dos turistas”.

ECOTURISMO E AVENTURA– O mapa dedicado ao Ecoturismo e Aventura destaca em detalhes os municípios em que é possível encontrar atividades verticais (rapel, tirolesa e arvorismo), trilhas (terrestres, aquáticas e montanhismo), observação de pássaros, aventura no ar (balonismo, asa delta, parapente e paratrike), Geoturismo (Espeleoturismo e Arqueologia), Unidades de Conservação e outros.

Há trilhas e trilhas aquáticas, por exemplo, em Paranaguá, Quatro Barras, Tunas do Paraná, Fernandes Pinheiro, Turvo, Fênix, Peabiru, Alto Paraíso, entre outros. É possível realizar mergulho em Icaraíma, Ribeirão Claro e Porto Rico. Balonismo, por outro lado, pode ser encontrado com regularidade em Morretes, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Prudentópolis.