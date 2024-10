O militar reformado Valdemir Tomás de Souza fazia uma caminhada quando viu no chão um envelope, parou e pegou. O homem tinha acabado de encontrar R$ 220 em dinheiro e não sossegou até encontrar a dona para devolver.

“Não é meu, tem que devolver”, disse Valdemir, que é de Recanto das Emas, uma região administrativa do Distrito Federal. “Ter a consciência limpa é o melhor.” Isso é exemplo de honestidade na prática.

Uma amiga da dona do envelope viu a reportagem e avisou-a. Assim, Núbia encontrou o homem, que achou seu dinheiro, e agradeceu. A quantia para pagar um empréstimo feito por ela.

Pistas até a dona

Valdemir tinha uma única pista para chegar à dona do dinheiro. No envelope, havia um bilhete, com uma bela letra e muito bem escrito.

O policial reformado não revelou o conteúdo. Mas Núbia, a dona do dinheiro, logo reconheceu. “Escrevi para a Rose [pessoa que havia emprestado o dinheiro] agradecendo.”

“Ia fazer muita falta, esse dinheiro estava destinado pra pagar algumas contas”, disse Núbia ao G1/TV Globo.

Confirmação da verdade

Para confirmar se o dinheiro realmente pertencia à Núbia, o homem fez testes. Perguntou quais eram as notas e o que estava escrito no bilhete.

Núbia respondeu sem titubear, nem teve de pensar para responder.

Valdemir disse para ela que todo o tempo queria achar o dono do dinheiro. “Preciso devolver esse dinheiro para o dono”, afirmou ele.