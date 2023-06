Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Internautas se uniram para ajudar a família de um herói, um homem que morreu tentando salvar patinhos a atravessar uma via perigosa. Infelizmente, Casey Rivara, de 41 anos foi atropelado e não resistiu.

Era noite quando o homem, pai de dois filhos, levava as crianças para casa, depois do treino de natação, e viu a mãe pata guiar os filhotes por um cruzamento perigoso, em Rocklin, Califórnia, nos Estados Unidos. Ele não hesitou em ajudar.

Internautas ficaram tão sensibilizados com a tragédia que se uniram para ajudar a família de Casey. Eles abriram uma vaquinha virtual e arrecadaram mais de US$ 166 mil, o equivalente a R$ 836 mil.

Algo inacreditável

Ao tentar ajudar a família de patinhos, Casey foi atropelado e morto por uma motorista, de 17 anos.

Os filhos dele Sophia, de 11 anos, e James, de 6, viram tudo.

Ainda muito abalada com a morte trágica do marido, Angel Chow agradeceu a gentileza e empatia dos internautas, que abriram uma vaquinha para ajudar a família no GoFundMe.

Em um comunicado, a viúva afirmou que: “Fomos profundamente tocados pelo amor e apoio que recebemos para Casey Rivara e nossa família nos últimos dias”.

Para Angel, não há palavras que expressem os agradecimentos às “mensagens e aos gestos de gentileza”.

“É realmente gratificante ouvir como Casey impactou positivamente suas vidas, e estamos extremamente gratos por isso”, disse a viúva.

Memórias para um livro

Angel pediu que todos compartilhem “memórias maravilhosas” porque pretende reunir os depoimentos em um livro para que os filhos, Sophia e James, consultem sempre que bater a saudade do pai.

“Este livro servirá como uma homenagem duradoura à sua vida, mostrando o profundo impacto que ele teve sobre aqueles ao seu redor”, disse a viúva.

Angel disse que a introdução do livro está pronta e nela, estará escrito: “O melhor marido, pai, filho e amigo que alguém poderia desejar”.

“[Peço, por favor, que] nos ajudem a lembrar de Casey, com sua bondade, grande coração e senso de humor”, afirmou a viúva.

O último ato de bondade de Casey foi registrado por William Wimsatt, de 12 anos, filho de um outro motorista que passava pelo local.

Foi tudo muito rápido

Um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Placer disse que a motorista, cujo nome não foi revelado, está cooperando e que é improvável que seja acusada pela morte de forma culposa.

A polícia de Rocklin disse que a motorista de 17 anos permaneceu no local após o acidente e está cooperando com a investigação.

Foi tudo muito rápido, segundo testemunhas. Casey, que desceu do carro, para ajudar a família de patinhos, estava guiando os bichinhos e sendo aplaudido pelos presentes quando a motorista de outro veículo o atingiu.

Nas fotos do pequeno William é possível ver Casey, que usava camiseta bordô, short preto e tênis, levando os patos com ternura para um lugar seguro.

Memorial no local do acidente

Summer Peterson, uma moradora da região, criou um memorial temporário no local do acidente.

Muitos deixaram flores e o filho dela colocou patinhos de borracha em homenagem ao último ato de bondade do homem.

“Meu filho queria trazer patinhos de borracha e flores para esse senhor que perdeu a vida, ele era pai”, afirmou Summer.

Que as mensagens de apoio e carinho dos internautas ajudem a confortar o coração da viúva e dos filhos desse herói que partiu.