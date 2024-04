Uma história digna de roteiro de novela! Os irmãos João Vitor e Gabriel, agora com 15 e 17 anos, foram separados no processo de adoção, mas se reencontraram por acaso depois de 10 anos.

Tudo aconteceu quando Gabriel foi compartilhar as experiências dele como eletricista em uma aula do Projeto Sonhar, programa que capacita os jovens a ingressarem no mercado de trabalho.⁠

Na hora, todos perceberam algo inusitado: a incrível semelhança entre ele e João Vitor. Intrigados, os irmãos decidiram investigar e logo veio a confirmação. Agora, eles também são vizinhos e estão sempre juntos!

A ida para o orfanato

João Vitor e Gabriel também têm outros dois irmãos, Daniel e Maisa.

Os moradores de Indaiatuba, São Paulo, passaram por uma experiência difícil ao serem levados para um abrigo devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela família.

Eles chegaram lá bem novinhos, com aproximadamente 3 e 5 anos.

Como João Vitor era muito pequeno e precisava de cuidados especiais, ele ficava em uma área separada, longe de Gabriel.

Adoção e adaptação

A adoção dos dois foi bem rápida. Enquanto Gabriel foi ficar com a antiga madrinha, João foi adotado por uma família diferente.

Por já ser um lugar conhecido, a adaptação de Gabriel foi mais fácil, diferente da de João.

Ele tinha medo de ser abandonado de novo, por isso não se abria muito com os pais.

“Eu ficava meio estranho. Era um menino rebelde, não aceitava regra. Até que eu fui aceitando tudo e fui me apegando e deu tudo certo”, lembra João.

Tentou procurar os irmãos

Gabriel até tentou encontrar os irmãos no orfanato, mas não teve sucesso, então desistiu da busca.

“Resolvi deixar isso quieto, pensei: deve ter ido morar em outro lugar, né?’”, conta o irmão mais velho.

Do outro lado da cidade, João pensava a mesma coisa. Mas acontece que o destino tinha outro plano para os dois…

Finalmente juntos!

Foi o professor, com a ajuda da psicóloga do projeto, quem conduziu a investigação que confirmou a relação entre os irmãos.

Depois disso, eles combinaram de se encontrar em um shopping da cidade para colocar todo o papo em dia.

“Eu comecei a puxar assunto, para gente lembrar um pouquinho da nossa história e saber o futuro”, finaliza João.

Agora, eles também mantêm contato com os outros dois irmãos e aproveitam a alegria de estarem juntos novamente.