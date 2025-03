Moradores de 37 municípios do Estado vão receber prêmios de R$ 1.000 sorteados pelo Nota Paraná nesta quinta-feira (6). Ao todo, foram 100 consumidores que pediram CPF em suas notas fiscais e acabaram contemplados com os valores intermediários do programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.

Curitiba foi a cidade com a maior quantidade de consumidores contemplados. Foram 40 pessoas que foram sorteadas com R$ 1.000. Em seguida, aparecem São José dos Pinhais (6), Maringá (5), Londrina (5), Cascavel (3) e Pinhais (3).

Outros 35 mil participantes levaram prêmios de R$ 50. Ao todo, foram sorteados 34.420 CPFs distintos — o que significa que mais de 680 consumidores ganharam mais de uma vez nesta quinta-feira (6). Uma moradora de Marialva e outro de Loanda, ambos na região Noroeste, receberam 5 prêmios de R$ 50 cada.

O Nota Paraná ainda entregou o prêmio de R$ 100 mil a uma moradora de Pinhais , na Região Metropolitana de Curitiba, que foi sorteada com apenas oito bilhetes e terá mais razões para celebrar o Dia Internacional da Mulher nesta sexta-feira (08). Já o valor de R$ 50 mil foi para um consumidor da capital paranaense.