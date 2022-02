Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nota Laboratório Diniz Jacarezinho-PR

Faleceu na noite de ontem 14/02

Hoje estamos em luto… Por aquela pessoa que fez com que o Laboratório Diniz se tornasse o que é hoje!

Com pesar comunicamos o falecimento do Dr. Paulo Diniz, que tanto fez e com tanto ímpeto dedicou sua vida a este Laboratório!

Sua memória se fará sempre presente aqui, no sorriso de cada paciente que ao lembrar da história do Laboratório Diniz se confunda com a história do Dr. Paulo Diniz.